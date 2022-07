Në axhendë marrëveshja bërthamore, Joe Biden do të takohet me liderët izraelitë dhe sauditë

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden nis më 13 korrik, udhëtimin e tij të parë në Lindjen e Mesme që nga marrja e detyrës, me Iranin në krye të agjendës në vizitat e tij me aleatët e SHBA-së, Izraelin dhe Arabinë Saudite, të dy rivalë të ashpër të Republikës Islamike.

Udhëtimi do te ketë një ndalesë tre-ditore në Izrael për të diskutuar negociatat e fuqive perëndimore me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015.

Biden, i cili ishte nënpresident i Presidentit Barack Obama kur u arrit marrëveshja origjinale, e ka bërë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore një prioritet të presidencës së tij.

Biden do të kalojë dy ditë në Jerusalem për bisedime me udhëheqësit izraelitë dhe më pas do të takohet me presidentin palestinez, Mahmud Abbas në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Biden do të shkojë më pas në Arabinë Saudite, ku pritet të bëjë presion për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis Izraelit dhe sauditëve – armiq historikë, por që të dy kundërshtojnë gjithashtu lëvizjet e Iranit për të rritur ndikimin në rajon.

“Fakti që Presidenti Biden viziton Izraelin dhe prej këtu do të fluturojë drejtpërdrejt në Arabinë Saudite përmbledh shumë nga dinamikat që kanë evoluar gjatë muajve të fundit”, tha një zyrtar izraelit.

Si Izraeli ashtu edhe Arabia Saudite kundërshtojnë lëvizjet e Uashingtonit për të ringjallur marrëveshjen bërthamore me Teheranin.

Biden do të vizitojë qytetin saudit të Jeddah më 15 korrik për t’u takuar me Mbretin Salman dhe Princin e Kurorës, Muhamed bin Salman.

Presidenti Donald Trump kishte marrëdhënie të ngushta me sauditët, por këto lidhje janë prishur që kur Biden mori detyrën, me administratën e tij duke mbajtur një qëndrim më të ashpër ndaj të dhënave të të drejtave të njeriut të Riadit.

Marrëveshja e vitit 2015 parasheh që Iranit t’i hiqen sanksionet ndërkombëtare në këmbim të heqjes dorë nga aktiviteti bërthamor. /REL