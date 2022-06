Ndryshim planesh, Bayern i vendos një çmim Lewandowskit: 60 milionë

E reja kryesore në të ardhmen e Robert Lewandowskit? Siç raporton ‘Sky Sport’ në Gjermani, Bayern Munich ka ndryshuar pozicionin e tij dhe pranon ta nxjerrë në treg sulmuesin polak, pas takimit të fundit të zhvilluar me lojtarin në Mallorca.

Bajerni do ta shesë atë te Barcelona, sipas informacioneve të sipërpërmendura, nëse katalanasit paguajnë 60 milionë euro. Është çmimi fillestar i vendosur nga gjermanët për të lënë të lirë golashënuesin, me një kontratë në fuqi deri në vitin 2023.

Javën e kaluar Hasan Salihamidzic, drejtor sportiv dhe Oliver Kahn, menaxher i përgjithshëm, udhëtuan në Mallorca për të takuar sulmuesin. Në takim ka marrë pjesë edhe agjenti i sulmuesit, Pini Zahavi. Në atë takim, Lewandowski konfirmoi synimin e tij për të mos vazhduar në Mynih dhe tani Bayern ndryshon qëndrimin dhe pranon largimin e tij.

Hapi tjetër do të jetë fillimi i negociatave me Barcelonën, destinacioni i vetëm që Lewandowski mendon tani për tani. Oferta e katalanasve është 40 milionë (35+5), ndërsa Bayern mendon të marrë 60. Afati mesatar do të ishte 50 milionë, që gazeta ‘Bild’, e lidhur mirë me Bayernin, foli si shifra që gjermanët do të pranonin të lejonin sulmuesin polak të largohej.

Synimi i Barcelonës është që Lewandowski të mos e fillojë parasezonin me Bayernin më 12 korrik, por mendon që 11 korrik polaku ta vendosë veten nën urdhrat e Xavit, në mënyrë që të jetë edhe në turneun dyjavor të SHBA-ve në korrik. Ndryshimi i qëndrimit të Bayernit, i shtuar nga levat ekonomike që duhet të shpallen këtë javë, duhet të nxisë ardhjen e Robert Lewandowski te Barça./albeu.com