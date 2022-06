Ndodh në Afrikën e Jugut, trajneri futet në ring dhe grushton boksierin kundërshtar (VIDEO)

Një ndeshje boksi në Afrikën e Jugut u përfshi në kaos kur një trajner hyri në ring për të sulmuar kundërshtarin e lojtarit të tij.

Michael Sediane u përball me zemërim me peshën e lehtë të Afrikës së Jugut, Jeff Magagne. Incidenti ndodhi pas ziles së fundit të ndeshjes së Magagne me Sithembiso Maduna. Pas takimit me Magagne dhe një diskutimi të nxehtë, Sediane nisi të lëshonte një breshëri grushtash pa paralajmërim.

Magagne u detyrua të vendosë rojet e tij, pasi lufta kishte përfunduar, për t’u mbrojtur nga sulmi. Sediane hodhi një numër goditjesh majtas dhe djathtas, përpara se të lëshohej një “apercut”. Trajneri Sediane kishte mbetur i tërbuar pasi Magagne festoi përballë kundërshtarit të tij Maduna.

Dyshja po takoheshin për herë të dytë me titullin kombëtar, pasi Maduna kishte fituar ndeshjen e tyre të parë me vendim të ndarë në shkurt të vitit të kaluar. Por pas një paraqitjeje dominuese Magagne mendoi qartë se do të fitonte, duke përkulur muskujt e tij në fytyrën e Maduna kur ra zilja e fundit. Ai u hodh mbi litarë për të festuar, përpara se të përballej me trajnerin e Maduna .

Dhe kjo ishte kur i gjithë inati shpërtheu, ndërsa një Maduna i tronditur vetëm qëndronte në këmbë dhe shikonte trajnerin e tij të hidhte një breshëri grushtash./ h.ll/albeu.com