Ndodh dhe kjo! E reja godet 80-vjeçarin që po hante në avion pse nuk mbante maskë (VIDEO)

Një ngjarje e pabesueshme ka ndodhur dhe tërësisht paranojake ka ndodhur në një avion të American Delta Airlines. Një pasagjer ka regjistruar skenën ku një vajzë është çuar në këmbë e tërbuar duke i bërtitur një 80-vjeçari pse nuk mbante maskën anti-Covid.

I moshuari, i cili e kishte maskën në avion, po i shpjegonte asaj që po hante, prandaj nuk e kishte të vënë.

Debati degradon në fjalë ofenduese sa një moment i moshuari e quan “k*rvë”. Në këtë moment, vajza është kthyer dhe e ka goditur me shpuakë. Më pas e ka pështyrë në fytyrë.

The #Karens have OFFICIALLY LOST IT and going #CovidCrazy 🤦🏼‍♀️when you can get an 80 year old white man to refer to you as a “#Karen”, then ahh. You my friend have earned every definition of the word🥴.. and what’s with the double standard? Hitting and spitting?!!! 🤬 pic.twitter.com/lGRruFVAfX

— weseeyoukaren (@weseeyoukaren) December 24, 2021