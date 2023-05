“Ndjenja e madhe 5 muaj zgjat”, Kristi paralajmëron Luizin: Mos bëj prioritet Kiarën, por veten

Teksa janë ndodhur në dhomën e gjumit, Kristi këshillon Luizin për atë që e pret jashtë me Kiarën. Ai i foli për mënyrën se si i sheh gjërat dhe këshilloi Luizin të ketë veten prioritet.

“Prioritizo veten,jo dashurinë. Se tani duket çdo gjë bukur, po të pret, do rrini por ajo periudhë nuk do zgjasi gjatë”, janë disa nga fjalët e Kristit që po i thoshte se duhet t’i marrë gjërat me avash,të vendosë veten të parin për të rregulluar jetën e tij jo vetëm Kiarën.

“Ajo ndjenja “hight”, zgjat 4-5 muaj, pastaj futet rutina. Shiko veten, punën, shoqërinë… prandaj të them prioritizo veten fillimisht.”