Tirana do kërkojë të marrë maksimumin nga ndeshja e parë e turit të parë kualifikues të Champions League. Bardheblutë do përballen me Dudelange në Luksemburg, në Stade Jos Nosbaum.

Të shumtë kanë qenë tifozët shqiptarë që kanë zgjedhur të udhëtojnë për këtë transfertë. Siç shihet në video, tifo-grupi i kampionëve të Shqipërisë, “Tirona Fanatics” po krijon një atmosferë elektrizuese rrugës për në stadium. Këngët, haretë dhe dëfrimi përshkruajnë më së miri atë që po shihet rrugëve të Luskemburgut.