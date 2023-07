“Ndiqni instinktet tuaja”, shenjat e horoskopit me fat për muajin korrik

Korriku mund të na thërrasë të përqafojmë fëmijën brenda nesh, kjo nuk do të thotë se nuk duhet të jemi të kujdesshëm në lëvizjet dhe qëndrimet tona. Të gjithë të tjerët, përveç tre shenjave të zodiakut më poshtë, të cilët e kanë fatin në anën e tyre në korrik.

Dashi

Këtë muaj, Dielli do të vazhdojë të kalojë tranzit në shtëpinë tuaj të katërt, shtëpinë e shtëpisë dhe familjes, duke sjellë ndërgjegjësim të shtuar në jetën tuaj private. Edhe pse ndani disa ngjashmëri me Gaforren, jeni shumë më të interesuar të ndërmerrni veprime sesa të ndaloni për të përjetuar dhe për t’u përballur me situata. Si rezultat, ky sezon ju shtyn të merreni pak më shumë me emocionet tuaja, veçanërisht ato që lidhen me mjedisin familjar dhe marrëdhëniet. Ju mund të kaloni më shumë kohë me familjen tuaj ose dëshironi të rifreskoni hapësirën tuaj. Sido që të jetë, ky muaj do të jetë më pak aktiv fizikisht dhe në vend të kësaj do të jetë një kohë për t’u kënaqur me komoditetet e jetës private.

Gaforrja

Jeni gjithmonë në kontakt me emocionet tuaja, por këtë muaj do ta keni më të lehtë të ndiqni instinktet tuaja pa shumë ndikim nga jashtë. Ky sezon ka të bëjë me ju dhe nevojat tuaja, ndaj mos kini frikë të vendosni veten në radhë të parë. Mendoni se çfarë ju nevojitet për t’u ndjerë të sigurt, të mbështetur dhe të sigurt, dhe ndiqni në mënyrë aktive ato gjëra, edhe nëse ato duken të paarsyeshme për botën e jashtme. Ju i dini nevojat tuaja më mirë se kushdo, veçanërisht këtë periudhë të vitit, mos i lini ato të paplotësuara.

Peshorja

Ndërsa Dielli vazhdon rrugën e tij në Gaforre, këtë muaj do të synoni karrierën dhe përpjekjet tuaja profesionale. Kjo është një kohë e mirë për të paraqitur gjithçka për të cilën keni punuar dhe jeni gati për të ndarë me botën, veçanërisht nëse është diçka që ju mbush emocionalisht. Ruani sigurinë që ndjeni në vendin tuaj të punës, pasi dëshironi të ndiheni rehat në punë. Ju madje mund të njiheni për aftësinë tuaj për t’u kujdesur dhe trajtuar të tjerët, diçka që të gjithë e admirojnë tek ju. Mos kini frikë të bini në sy.

Bricjapi

Këtë muaj, Dielli vazhdon të kalojë tranzit në shtëpinë tuaj të shtatë, shtëpinë e marrëdhënieve romantike dhe partneriteteve, duke theksuar nevojën tuaj për mbështetje emocionale dhe siguri përmes marrëdhënieve tuaja me të tjerët. Edhe pse prireni t’i jepni përparësi racionalitetit, ky sezon ju bën thirrje që të fokusoheni në dëshirën tuaj për të gjetur rehati dhe kujdes tek njerëzit përreth jush. Edhe pse kjo mund të jetë e pakëndshme në fillim, është një kohë e shkëlqyer për të përqafuar intimitetin. Të qenit i pambrojtur është mënyra e vetme për të zhvilluar lidhjet më të thella dhe intime që dëshironi me të tjerët.