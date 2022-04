Ndihmës sekretarja amerikane, Donfried viziton Shqipërinë javën e ardhshme, Axhenda

Ndihmës Sekretarja për Byronë e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike, Dr. Karen Donfried do të udhëtojë në Ballkanin Perëndimor nga 25 deri më 29 prill, me ndalesa në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.

Më 25 prill, ajo do të falënderojë Kosovën për strehimin për afganët dhe ukrainasit, do të inkurajojë punën për reformat për konsolidimin demokratik dhe integrimin në institucionet evropiane dhe euroatlantike, dhe do të shqyrtojë perspektivat për përparim në dialogun e mbështetur nga SHBA-të, të lehtësuar nga BE-ja me Serbinë. drejt një marrëveshjeje për marrëdhënie të normalizuara të përqendruara në njohjen reciproke.

Ajo do të udhëtojë në Serbi më 26 prill për t’i kërkuar Serbisë të avancojë reformat për integrimin e saj evropian, të përmirësojë stabilitetin dhe prosperitetin rajonal, të diskutojë mundësitë për diversifikimin e mëtejshëm të energjisë dhe të zgjerojë sigurinë dhe lidhjet tona dypalëshe ekonomike. Ajo do të përsërisë nevojën që Serbia dhe Kosova të riangazhohen në Dialogun e lehtësuar nga BE.

Më 27 prill, në Bosnje dhe Herzegovinë (BiH), Dr. Donfried do të inkurajojë zyrtarët të rifillojnë pjesëmarrjen institucionale në të gjitha nivelet e qeverisjes për të çuar përpara funksionalitetin dhe reformat e arsyeshme për prosperitet më të madh dhe që BiH të marrë statusin e kandidatit në BE. Ajo do t’i kërkojë BiH të mbajë zgjedhjet e vjeshtës në kohë dhe të bëjë përparim në luftën kundër korrupsionit endemik.

Në Maqedoninë e Veriut më 28 prill, ajo do të takohet me udhëheqësit e qeverisë për të sinjalizuar mbështetjen tonë të fortë për negociatat e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE dhe për t’i falënderuar ata për ndihmën e tyre të vazhdueshme për Ukrainën. Ajo do të nxisë anëtarin më të ri të NATO-s që të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë në një sërë çështjesh rajonale, të sigurisë dhe të mbrojtjes për të promovuar demokracinë dhe stabilitetin rajonal.

Më 28 prill ajo do të përkujtojë 100 vjetët e marrëdhënieve diplomatike SHBA-Shqipëri dhe do të falënderojë Shqipërinë për partneritetin tonë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe për angazhimin e saj ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës përballë agresionit rus. Ajo do të nënvizojë gjithashtu mbështetjen tonë të fortë për anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe integrimin ekonomik rajonal, si dhe do të theksojë nevojën për të zbatuar plotësisht reformën në drejtësi dhe për të luftuar korrupsionin.

Dr. Donfried do të udhëtojë në Mal të Zi më 29 prill, ku do të theksojë mbështetjen dhe nevojën e SHBA-së për të përshpejtuar punën në rrugën euro-atlantike të Malit të Zi dhe pranimin në BE, forcimin e anëtarësimit në NATO dhe mbështetjen e vlerave të përbashkëta, duke përfshirë trajtimin e korrupsionit. Ajo do të falënderojë gjithashtu Malin e Zi për bashkimin me sanksionet e BE-së ndaj Rusisë në mbështetje të Ukrainës, për ofrimin e ndihmës humanitare dhe të sigurisë, si dhe për mbylljen e hapësirës së tij ajrore ndaj avionëve rusë./albeu.com