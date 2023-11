Ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit takohem me kreun e SPAK: Reforma në Drejtësi po jep rezultate konkrete

Asistent Sekretari Amerikan i Shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazise, Jim O’brian zhvilloi një takim me drejtuesin e SPAK, Altin Dumani, ku u shpreh i impresionuar nga rezultatet e reformës ne drejtësi.

Në një reagim ne rrjetin social “X” zyrtari i larte amerikan thekson se reforma ne drejtësi po tregon se askush nuk është mbi ligjin.

“Kënaqësi që takova kreun e SPAK Altin dumani. Është impresionuese të shohësh se si reforma në drejtësi po jep rezultate reale për njerëzit në Shqipëri, duke treguar se askush nuk është mbi ligjin. SHBA do të vazhdojë të mbështesë fort reformën në drejtësi që është esenciale për të ardhmen europiane të Shqipërisë.”, -thekson zyrtari i larte amerikan, ku publikon edhe një fotografi me kreun e SPAK, Altin Dumani dhe ish-ambasadoren amerikane në Shqipëri, Yuri Kim.

Pleased to meet SPAK Chief Altin Dumani. Impressive to see justice reform delivering real results for the Albanian people, showing through actions that no one is above the law. The US will continue to strongly support justice reform, which is essential for Albania’s future in the… pic.twitter.com/wPU82xbyMI

— Assistant Secretary Jim O’Brien (@StateEUR) November 3, 2023