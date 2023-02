Ndiheni të uritur gjatë gjithë kohës? Këto ushqime janë për ju

A ndiheni të uritur gjatë gjithë kohës, edhe nëse keni ngrënë një vakt të plotë një orë më parë? Një zgjidhje është të përfshini në dietën tuaj ushqime që zgjasin ndjenjën e ngopjes dhe do t’ju mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Këto ushqime janë të pasura me proteina dhe fibra, përbërës që rrisin kënaqësinë nga të ngrënit dhe reduktojnë urinë.

Ushqimet që duhet të përfshini në dietën tuaj:

Ushqime të pasura me proteina pa yndyrë

Uria e shpeshtë që ndjeni është ndoshta për shkak të mungesës së proteinave. Ngrënia e ushqimeve të pasura me proteina dhe me kalori të ulët në vend të ushqimeve me yndyrë të lartë do t’ju mbajë më të ngopur për më gjatë dhe do të zvogëlojë dëshirat dhe ushqimet e lehta.

Gjithashtu, proteina si përbërës ka nevojë për më shumë kohë për t’u zbërthyer dhe asimiluar nga trupi. Ushqimet e pasura me proteina janë:

Peshku