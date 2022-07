Ndezi çakmakun duke furnizuar makinën me karburant, burri merr flakë (VIDEO)

Një ngjarje e çuditshme ka ndodhur në një karburant në Rusi, teksa një burrë është përfshirë nga flakët, pasi ndezi cigaren duke furnizuar makinën.

Pavarësisht se nëpër karburante ka shumë paralajmërime te tipit “mos ndiz cigaren” apo të ngjashme, ka ende njerëz që nuk i marrin seriozisht ato duke rrezikuar jetën e tyre dhe të të tjerëve.

Momenti u fiksua nga kamerat e sigurisë së karburantit, ku duket burri që menjëherë sapo ndez çakmakun merr flakë avulli i karburantit që po hidhte në makinë dhe më pas ai bën edhe një gabim tjetër./albeu.com/

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P

— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2022