Ndeshja e madhe në “Air Albania”, Florian Marku kërkon titullin e dytë në karrierë përballë boksierit meksikan

Pasi konfirmoi datën 25 gusht, për ndeshjen e tij të radhës, e cila më në fund pas shumë përpjekjeve do të luhet në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, Florian Marku tanimë ka bërë publik edhe kundërshtarin.

Në Atdhe, Marku do të tentojë titullin e dytë në karrierën e tij në WBC Silver Interim dhe përballë do të ketë boksierin meksikan, Miguel Perra.

Marku i ka bërë sërish ftesë shqiptarëve nëpërmjet postimi në “Facebook” që të jenë të gjithë në stadium.

Gjithashtu “Albania King” informon se biletet do të dalin në shitje ditën e enjte në orën 10:00, dhe mund të blihen në këtë link.



Postimi i Markut:

🇦🇱👐🏻Kam pritur gjithe karrieren time per tu rikthyer per nje ndeshje kaq te madhe ne Atdhe. Kjo eshte per te gjithe Shqipetaret dhe Shqiperine time.

Kjo eshte koha Ime, ne 25 Gusht kthehem ne Shqiperi per tu ndeshur per titullin e dyte ne karrieren time ËBC Silver Interim kundra meksikanit 🇲🇽 Miguel Parra ne nje stadium gjigand si Air Albania . Ju pres te gjithve atje…. I pres te gjith shqiptaret kudo qe jan neper bot ate dit ne Stadium 25 GUSHT 🇦🇱🔥

🔥Biletat dalin ne shitje kete te Enjte ne oren 10:00 ne faqjen https://al.ebileta.al/🔥

Me shume informacione mbi biletat ne vazhdim.

#MarkuParra🇦🇱👐🏻 /albeu.com