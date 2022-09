Ndërtimet pa leje, plas sherri mes Ramës dhe Veliajt

Kryebashkiaku i Tiranës ka reaguar në lidhje me zhvillimet e ditëve të fundit në lidhje me ndërtimet pa leje, akuzave të kryeministrit Rama si edhe daljen në terren të ministres Balluku duke sekuestruar pallate që janë ngritur pa asnjë leje në kryeqytet.

Të gjitha këto janë lexuar si pjesë të një përplasjeje të madhe Rama-Veliaj para zgjedhjeve lokale të vitit të ardhshëm, por edhe si një mbështetje të kryeminsitrit ndaj Ballukut.

Në lidhje me këtë, Veliaj ka thënë sot se fjalë të tilla i përhapin ata që nuk kanë punë dhe që janë tepër të lodhur.

“Ka shumë nga ata njerëz “të lodhur”, njerëz që e kanë shpresën e tyre që kryetari i bashkisë dhe kryeministri do të hyjnë në një konflikt dhe do ju dhurojnë atyre pushtetin, njerëzve që e kanë pasur në fakt pushtetin, që e kanë pasur në dorë Tiranën, që e kanë pasur në dorë Zall-Herrin edhe nuk e di dhe sa herë duhet të luten edhe sa kallo duhet të kenë në gjunjët e tyre që të luten që unë një ditë dhe kryeministri nuk do të shkojmë mirë, shanset janë zero presje hiç që kjo të ndodhë. Për të gjithë ata që luten që ne të kemi një konflikt të madh, dua t ju them këtë.

Bashkia e Tiranës dhe qeveria po diskutojnë se si nga një situatë ku në kishim një nga 10 ndërtime në paligjshmëri, në situatën që kemi sot, një në 10 mijë ndërtime në paligjshmëri, si të adresojmë dhe ato pak raste që kemi.

Kush uron dhe kush mendon që në këtë përpjekje që ne kemi për ta bërë Tiranën zonjë dhe për ta bërë Shqipërinë moderne, ne do të kemi konflikte, inate dhe përçarje duhet ta harrojnë. Probabiliteti është zero presje hiç”, u shpreh Veliaj./abcnews.al