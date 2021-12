Ndërroi jetë sot, presidentja Osmani reagon për ndarjen nga jeta të ish-senatorit Bob Dole: Hero lufte (FOTO LAJM)

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shprehur keqardhjen për ndarjen nga jeta të ish-senatorit amerikan, Bob Dole.

Përmes një postimi në Twitter, Osmani tha se është përherë mirënjohëse ndaj senatorit të njohur amerikan, për përkrahjen e madhe për popullin e Kosovës.

“E pikëlluar kur dëgjova për vdekjen e senatorit Bob Dole. Një hero lufte, një politikan i respektuar dhe një mbështetës i lirisë në të gjithë botën. Por në veçanti jemi mirënjohës që ai gjithmonë ka qëndruar pranë popullit të Kosovës në luftën tonë për pavarësi. U prehsh në paqe, mik i dashur”, shkruan Osmani.

Bob Dole, miku i madh i shqiptarëve, ka vdekur sot në mëngjes në moshën 98-vjeçare, gjatë kohës sa ishte në gjumë./albeu.com/

So saddened to hear of Senator Bob Dole’s passing.

A war hero, a respected politician, and a supporter of freedom all over the world. But in particular we are grateful that he always stood by the people of Kosovo in our struggle for independence.

Rest in peace dear friend. pic.twitter.com/RD2y0eaJuQ

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 5, 2021