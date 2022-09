Ndërprerja e gazit, Von der Leyen: Putini do të humbasë, BE-ja do të fitojë

Presidentja e KE-së, Ursula von der Leyen, ka sfiduar presidentin rus Vladimir Putin përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetet sociale, ku tha: “Putini do të humbasë, BE-ja do të fitojë”.

“Putini përdor energjinë si një armë duke ndërprerë furnizimin me gaz dhe duke manipuluar tregjet tona të energjisë. Ai do të humbasë. Evropa do të triumfojë ,” tha Von der Leyen, ndërsa shtoi se Komisioni i BE po përgatit propozime për të ndihmuar familjet dhe bizneset e cenueshme të përballen me çmimet e larta të energjisë.”

Putin is using energy as a weapon by cutting supply and manipulating our energy markets.

He will fail.

Europe will prevail.

The @EU_Commission is preparing proposals to help vulnerable households and businesses to cope with high energy prices.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022