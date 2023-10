“Ndërkombëtarët nuk duhet të ‘lajnë duart’”, Abazoviç për sulmin në veri të Kosovës: Serbia zyrtare duhet të hetohet

Kryeministri në detyrë i Malit të Zi, Dritan Abazoviç, nga Tirana ku ishte i pranishëm për ministerialin e ministrave të Jashtëm në kuadër të Porcesit të Berlinit, kometoi situatën në veri të Kosovës.

Abazoviç foli me tone të ashpra ndaj ndërkombëtarëve, duke u shprehur se duhet të mbajnë qëndrim dhe jo të “lajnë duart”, ndërsa kërkoi që Serbia zyrtare të hetohet.

“Mali i Zi ka një politikë paqësore dhe mendoj se qeveria jonë dhe shteti jonë, ka krijuar një model që si mundet që kombësi të ndryshme të jetojnë në harmoni. Hetimi që do të realizohet do të tregojë të vërtetën. Është e papranueshme kjo që ka ndodhur në veriun e Kosovës. Mali i Zi përkrah atë që ka thënë BE dhe NATO. Serbia zyrtare të hetohet. E pres edhe nga ndërkombëtarë, autoritete e Kosovës por edhe nga Serbia. Ndërkombëtarë nuk duhet të lajnë duar. Ka pasur paralajmërime nga ana e Kosovës se atje ka shumë kriminel. Edhe ndërkombëtarët duhet të mbajnë qëndrimin e vet. Politika ndërkombëtare nuk ishte efikase në rajon”, tha Abazoviç.