“Ndarjen e detit do ta çojmë në Hagë”, ministri grek: Mos krijojmë çështje që nuk ekzistojnë

Ministri i Punëve të Jashtme në Greqi ndodhet sot në Tiranë ku ka zhvilluar një takim me ministren Olta Xhaçka dhe bashkë kanë dalë në një konferencë për shty. Në fjalën e tij Nikos Dendias e vuri theksin te disa çështje të rëndësishme mes dy vendeve.

“Është e rëndësishme si ne do të përshpejtojmë hapat për të përmbushur mënyrën teknike që të depozitojmë sa më shpejt dokumentet në gjykatën e Hagës. Aprovimi i ligjit të luftës është diçka që duhet të shkëputemi. Kjo do të thotë se ne duhet të diskutojmë mbi çështje praktike. Të mos krijojmë çështje që nuk janë ekzistuese se do na çojë në pasoja të dyfishta. Ne konsiderojmë se minoriteti grek dhe ai shqiptar atje janë urë lidhëse prandaj ne referuam çështje që u përkasin këtyre dy grupeve. Është e rëndësishme që ne ramë dakord që ti vendosim në një intinerar zgjidhjesh këto çështje. Kisha gëzim të takoj anëtarë të minoritetit grek në Himarë”., tha ai./albeu.com