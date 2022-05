Ndarja nga jeta e Bujar Nishanit, reagon Albin Kurti: I pikëlluar!

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka reaguar për vdekjen e ish-presidentit të Shqipërisë, Bujar Nishanit.

Kurti ka shprehur ngushëllimet në emër të Republikës së Kosovës, duke vlerësuar rolin e tij në intensifikimin e marrëdhënieve vëllazërore mes Shqipërisë e Kosovës.

“Jam thellësisht i pikëlluar nga lajmi për ndarjen nga jeta të ish Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani. Do të kujtohet për kontributin e tij në karrierën profesionale si ushtarak e pedagog, deputet e ministër. Gjatë mandatit të tij si President i Republikës së Shqipërisë, me maturi e urtësi politike punoi për shtetin modern shqiptar. Me vetëdije të lartë kombëtare u angazhua në intensifikimin e marrëdhënieve vëllazërore mes Shqipërisë e Kosovës, dha mbështetje të pakursyer për Republikën e Kosovës dhe bashkatdhetarët tonë kudo. I jam mirënjohës për dhënien e shtetësisë shqiptare gjatë mandatit të tij. Në këto ditë të vështira për familjen, në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe në emrin tim, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta zonjës Odeta për humbjen e bashkëshortit, Ersit dhe Fionës për babain, dhe mbarë kombit shqiptar për Presidentin e shtetit tonë amë”, shkruan Kurti./albeu.com/