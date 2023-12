Ndarja me këto shenja të horoskopit mund të jetë një “ferr” i vërtetë

Ndarja është e vështirë, edhe nëse bëhet miqësisht. Por ka raste që duket si një zonë lufte. Qoftë për shkak se nuk u pëlqen ndryshimi ose sepse kanë një apel për dramë, disa njerëz do ta bëjnë ndarjen edhe më të vështirë. Dhe kjo mund të jetë për shkak se ata ndajnë të njëjtin horoskop. Më poshtë, astrologjia zbulon shenjat më të këqija për t’u shkëputur, nga pak kokëfortë deri tek ato krejtësisht të ngjitura.

Peshorja

Peshorja, duke qenë njerëzit e këndshëm të zodiakut, i urrejnë konfrontimet e çdo lloji. Prandaj, në një ndarje, ata nuk do të bëhen të zhurmshëm ose nuk do të grinden me ju. Por, ata do të luajnë në mënyrë pasive-agresive me mendjen tuaj. Ju mund të mendoni se keni marrë vendimin për t’u ndarë, por në fund do të ndiheni sikur jeni ju ai që do të dorëzoheni. Gjëja më e mirë për të bërë është të mos lejoni një Peshore të hyjë në kokën tuaj. Nëse e bën do të “kampojë” atje dhe do të jetojë për një kohë të gjatë, edhe pas përfundimit të lidhjes.

Luani

Të gjithë e dimë se Luanët janë dramatikë dhe jetojnë për vëmendje, kështu që kur ndodh një ndarje dhe ata nuk janë më fokusi i jetës së njëri-tjetrit, ata do të fillojnë ta… humbasin. Ata kanë një ndjenjë të fortë krenarie dhe një ndarje mund të lëndojë thellë egon e tyre. Kështu që ata mund të reagojnë fuqishëm dhe në mënyrë dramatike ndaj një ndarjeje – pa u kujdesur se ku janë – gjë që e bën atë një proces të vështirë.

Virgjëresha

Virgjëreshat nuk mund të mos e analizojnë shumë një situatë. Nevoja e tyre për të përsosurën do ta çojë atë në mendime dhe reflektime të vazhdueshme. Kjo shenjë shumë kritike do të shqyrtojë çdo detaj të marrëdhënies. Kjo tendencë mund ta bëjë procesin kohë dhe të komplikuar pasi ata shpesh përpiqen të kuptojnë çdo arsye që qëndron pas ndarjes. Ata do të luftojnë për një kohë të gjatë me mendimet dhe ndjenjat se nuk janë mjaftueshëm të mirë. Një Virgjëreshë që nuk ndihet e përshtatshme nuk mund të ecë përpara.

Akrepi

Nëse do ta dinit që në fillim, definitivisht nuk do të dëshironit të “ngatërroni” një Akrep me humor dhe misterioz. Duhet pak kohë për t’u hapur me njerëzit, por pasi ta bëjnë këtë, Akrepat krijojnë lidhje të thella emocionale. Për shkak se ata janë shumë të lidhur, një ndarje mund të duket si një tradhti, duke i bërë ata menjëherë manipulues dhe hakmarrës, dhe na besoni, e vetmja gjë që nuk dëshironi në jetën tuaj është një Akrep i lënduar.

Peshku

Si një nga shenjat më emocionale, duke përjetuar gjithçka në maksimum, nuk është çudi që Peshqit janë shenja më e keqe për t’u ndarë. Ata e jetojnë jetën si një përrallë dhe kur fantazia e lidhjes thyhet, preken thellë. Sepse është e natyrshme që ata të humbasin veten në një lidhje, kur ajo përfundon ndihen të humbur, pa orientim dhe drejtim. Tendenca e tyre për të idealizuar partnerët e tyre mund të çojë në një periudhë të zgjatur pikëllimi dhe një paaftësi për të ecur përpara dhe për t’u shkëputur nga partneri i tyre, i cili nuk dëshiron të jetë më me ta.