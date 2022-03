Ndaloni të shpenzoni para! Këta janë fajtorët kryesorë për të cilët nuk mund të kurseni asgjë

Ekspertët kanë zbuluar disa zakone që i kanë shumë dhe janë të dëmshme nëse doni të lini mënjanë para.

Ju gjithmonë blini atë që është më lirë

Më e lirë nuk është zgjidhja, sepse ju duhet të ndryshoni më shpesh artikuj me cilësi shumë të ulët dhe të përfundoni duke shpenzuar shumë më tepër sesa do të shpenzonit përndryshe për të investuar pak më shumë para menjëherë. Gjërat më cilësore do t’ju kursejnë para në planin afatgjatë, shkruan albeu.com.

Ju shkoni në pazar kur jeni të uritur

Ky është një zakon shumë i keq, sepse do të blini shumë më tepër sende ushqimore në atë moment – madje edhe disa të panevojshme, dhe kështu do të shpenzoni më shumë para. Sigurohuni që të bëni një listë të sendeve ushqimore sipas vakteve që do të përgatisni dhe të bëni pazar.

Ju nuk i paguani faturat në kohë

Gjithmonë paguani faturat kur të mbërrijnë. Mos e lini për më vonë dhe shpenzoni para për disa kënaqësi pasi në këtë mënyrë do të përfundoni pa para. Ju duhet t’i paguani faturat herë pas here, por bëjeni më parë sapo të ulet rroga dhe shpërndani atë që ka mbetur për kënaqësi.

Ju hani shumë jashtë

Shkuarja në furrë mund të jetë e lirë, por kur i mbledh të gjitha faturat nga një javë, mund të shohësh se shpenzon për pasta, ushqime dhe kafe. Sigurisht, ndonjëherë mund ta përballoni, por përpiquni t’i sillni ushqimet nga shtëpia. /albeu.com/