Ndahet nga jeta shkrimtari i njohur

Nicholas Evans, autori që shkroi librin më të shitur me titull “The Horse Whisperer” ka ndërruar jetë në moshën 72-vjeçare.

Në një deklaratë, Agjentët e Bashkuar thanë se shkrimtari “shumë i dashur” kishte ndërruar jetë si pasojë e një ataku kardiak.

“Ai jetoi një jetë me plot lumturi në shtëpinë e tij në brigjet e lumit Dart në Devon”, thanë ata.

Romani i Evans i vitit 1995 “The Horse Whisperer” u shit në 15 milion kopje në mbarë botën, duke u bërë bestselleri numër një në 20 vende. Ai është përkthyer në 40 gjuhë dhe është kthyer edhe në film me protagonistë, prodhuar dhe drejtuar nga Robert Redford.

I lindur në vitin 1950 në Worcestershire, Evans studioi drejtësi në Universitetin e Oksfordit, i cili fillimisht ishte gazetar duke punuar në ‘Evening Chronicle’ në Newcastle, raporton The Guardian.

Në vitin 2008, Evans dhe gruaja e tij, kantautorja Charlotte Gordon Cumming, u plagosën rëndë pasi hëngrën aksidentalisht kërpudha helmuese gjatë një udhëtimi në malësitë skoceze. Ai gjithashtu u diagnostikua me kancer malinj të lëkurës gjatë shkrimit të The Horse Whisperer në vitin 1994. Në atë kohë, botuesit ishin të përfshirë në një luftë ofertash për të drejtat e librit të papërfunduar, ku përfundimisht Evans fitoi 3.15 milion dollarë dhe 3 milion dollarë të tjera për të drejtat e filmit.

Në vitin 2011 Evans tha në një intervistë për The Guardian: “Një ditë pas operacionit, po shkoja nëpër shtëpitë botuese duke u përpjekur të dukesha e butë dhe normale, dhe isha në djersë të ftohtë, thjesht po vdisja, kisha dhimbje të tilla. Por unë mendova, nëse i them dikujt, ata do të mendojnë se do të vdes. Unë mendoj se kam qenë jashtëzakonisht me fat”. Evans la pas Charlotte dhe katër fëmijë: Finlay, Lauren, Max dhe Harry./albeu.com