Ndahet nga jeta në moshën 71-vjeçare aktori i njohur

Paul Reubens, aktori që luajti Pee-Wee Herman, vdiq në moshën 71-vjeçare nga kanceri, raporton Variety.

“Ju lutemi pranoni faljet e mia që nuk e kam diskutuar publikisht atë me të cilën kam luftuar gjatë gjashtë viteve të fundit”, shkroi Rubens në një deklaratë të postuar në llogarinë e tij në Instagram vetëm pas vdekjes së tij, me sa duket nga një anëtar i familjes, raportoi Variety.

“Gjithmonë kam ndjerë një sasi të madhe dashurie dhe respekti nga miqtë dhe audienca e mi. Ju kam dashur shumë të gjithëve dhe kam shijuar të krijoj art për ju”, shtoi ai.

“Mbrëmë i thamë lamtumirë Paul Rubens, aktorit, komedianit, shkrimtarit dhe producentit legjendar amerikan, personazhi i dashur i të cilit Pee-Wee Herman kënaqi brezat e fëmijëve dhe të rriturve me pozitivitetin, tekat dhe besimin e tij në rëndësinë e mirësisë. Pol luftoi me guxim kancerin. Për vite me rradhë me këmbënguljen dhe zgjuarsinë e tij karakteristike. Si një talent i madh dhe i arrirë, ai do të jetojë përgjithmonë në panteonin e komedisë dhe në zemrat tona si një mik i çmuar dhe një njeri me karakter të jashtëzakonshëm dhe shpirt bujar”, thuhet në njoftim.

Rubens e filloi karrierën e tij në vitet 1970 pasi u bashkua me trupën e komedisë Groundlings në Los Anxhelos si një komedian improvizues dhe aktor skenik. Në vitin 1980, ai lançoi The Pee-wee Herman Show, një prodhim skenik i përqendruar rreth një personazhi imagjinar që kishte zhvilluar prej vitesh.

Ndërsa Pee-wee u bë një figurë e dashur komike, shfaqja e Rubens u shit për pesë muaj dhe më pas ai mori një speciale në HBO.

Në vitin 1985, ai u bashkua me Tim Barton në Big Adventure të Pee-wee, i cili arriti sukses komercial dhe vlerësim kritik. Rubens u kthye tre vjet më vonë për vazhdimin, Big Top Pee-wee, me regji të Randal Klejser.