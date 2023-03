NASA zbulon Asterodin gjigant, data kur pritet të godasë tokën

Një asteroid i zbuluar rishtazi ka një shans shumë të vogël për të goditur Tokën në vitin 2046, shkroi NASA të martën në Tëitter.

Nëse godet, asteroidi, përafërsisht sa një pishinë olimpike, mund të arrijë në ditën e Shën Valentinit 2046 sipas llogaritjeve të NASA-s.

Por studiuesit janë ende duke mbledhur të dhëna, të cilat ata thonë se mund të ndryshojnë parashikimet.

Asteroidi, i quajtur 2023 DW, ka rreth 1 në 560 shanse për të goditur Tokën, sipas NASA-s.

Është i vetmi shkëmb hapësinor në listën e rrezikut të NASA-s.

Shkalla, e cila shkon nga 0-10, mat rrezikun e përplasjes së objekteve hapësinore me Tokën. Të gjitha objektet e tjera në shkallë renditen 0, duke treguar se nuk ka rrezik për ndikim.

Një renditje prej 1 do të thotë se një përplasje aktuale është jashtëzakonisht e pamundur dhe nuk ka arsye për shqetësim publik, thotë Laboratori i Propulsionit Jet i NASA-s (JPL).

“Ky objekt nuk është veçanërisht shqetësues,” i tha CNN inxhinieri i navigimit të JPL Davide Farnocchia .

Nëse do të përplaset me ne, 2023 DW nuk do të kishte të njëjtin efekt të fundit të botës si asteroidi që shkatërroi dinosaurët e Tokës 66 milionë vjet më parë.

Ai asteroid ishte shumë më i madh në 7.5 milje (12 km) i gjerë, thotë Scientific American.

Por një ndikim nga 2023 DW mund të shkaktojë ende dëme të konsiderueshme nëse do të zbriste në majë të një qyteti të madh ose një zone me popullsi të dendur.

Një meteor më pak se gjysma e madhësisë së 2023 DW shpërtheu mbi Chelyabinsk, Rusi, 10 vjet më parë, duke shkaktuar një valë tronditëse që shpërtheu dritaret në 200 milje katrorë dhe plagosi afërsisht 1500 njerëz.

Ndërsa kontakti me një asteroid duket i pamundur, shkencëtarët janë përgatitur për një takim të tillë prej vitesh. Tetorin e kaluar, NASA konfirmoi se misioni i testit të ridrejtimit të dyfishtë të asteroidit (Dart) i agjencisë kishte ndryshuar me sukses rrugën e udhëtimit të një asteroidi të vogël duke përplasur një anije kozmike në të.

“Kjo është pikërisht arsyeja pse ne fluturuam atë mision,” tha zoti Farnocchia, “dhe ai mision ishte një sukses spektakolar.”/Albeu.com/