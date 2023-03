NASA publikon pamjet spektakolare, kështu duket lindja dhe perëndimi i diellit në Mars (VIDEO)

NASA ka publikuar një video me imazhe të pabesueshme dhe vërtet spektakolare të lindjes dhe perëndimit të diellit në planetin Mars.

Është hera e parë që lindja dhe perëndimi i diellit në planetin Mars mund të shihen kaq qartë.

Imazhet u kapën nga roveri Curiosity i NASA-s, i cili u largua nga Toka në vitin 2011 dhe u ul në planetin tonë fqinj në vitin 2012.

Janë mbresëlënëse pamjet e publikuara nga NASA nga planeti Mars. Por gjëja më mbresëlënëse është se ato i ngjajnë tokës.

