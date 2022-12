NASA fillon ndërtimin e teleskopit hapësinor për zbulimin e asteroideve

Ndërtimi do të fillojë në Near-Earth Object Surveyor të NASA-s, një teleskop hapësinor i projektuar për të kërkuar kometa dhe asteroidë të vështirë për t’u gjetur që i afrohen zonës afër Tokës.

NEO Surveyor bëri një rishikim teknik programatik dhe tani do të kalojë në fazën e ndërtimit.

“Misioni mbështet objektivat e Zyrës së Koordinimit të Mbrojtjes Planetare të NASA-s (PDCO) në selinë e NASA-s në Uashington,” bëri të ditur Laboratori i Propulsionit Jet në një njoftim për shtyp.

Zyra e Koordinimit të Mbrojtjes Planetare u krijua në vitin 2016 për të dokumentuar objektet që janë të rrezikshme për Tokën.

“NEO Surveyor përfaqëson gjeneratën e ardhshme për aftësinë e NASA-s për të zbuluar, gjurmuar dhe karakterizuar me shpejtësi objekte potencialisht të rrezikshme afër Tokës,” tha Lindley Johnson, Drejtuesja e Mbrojtjes Planetare të NASA-s në PDCO.

Akti i Autorizimit të NASA-s i vitit 2005 e udhëzoi NASA-n të dokumentonte 90% të objekteve afër Tokës me më shumë se 460 metra të gjerë që ndodhen brenda 30 milionë milje nga Toka. Objektet e asaj madhësie mund të përbëjnë një kërcënim të konsiderueshëm nëse godasin Tokën.

NEO Surveyor do të udhëtojë një milion milje në një orbitë në një rajon të qëndrueshëm gravitacional midis Diellit dhe Tokës, i njohur si pika L1 Lagrange. NEO Surveyor do të vëzhgojë dritën infra të kuqe për të zbuluar objektet afër Tokës. Informacioni do të përdoret gjithashtu për të kuptuar më mirë formimin e kometave dhe asteroidëve.