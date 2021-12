Politikani Nard Ndoka folur në lidhje me “trekëndëshin” më të përfolur të momentit Bora-Donald-Beatrix.

“E kam ndjekur nëpër rrjete sociale. Me Donaldin, jam njohur nga një emision, ishte tip interesant. Kështu si e ka marrë do vazhdojë edhe me burrat (qesh)”, tha ai në Top Albania Raadio.

Nëse do të kishte një “Big Brother” me politikanë, ai zgjedhur tre gra të politikës për t’u futur brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri: “Do doja Spiropalin, Ballukun dhe Grida Dumën”.