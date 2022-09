Nafta falas për fermerët, Rama nxjerr shifrat: Ja sa kanë përfituar deri më tani

Kryeministri i vendit, Edi Rama ka bërë me dije se rreth 27 mijë fermerë janë pajisur me kartën e fermerit për të përfituar naftën falas.

Përmes një postimi nëFacebook, Rama bën me dije se brenda muait shtator do të marrin bështetje edhe 9000 fermerë të tjerë.

“Mirëmëngjes, dhe me lajmin e mirë se mbështetja vijon për fermerët me naftën FALAS, ku deri më sot janë shpërndarë kartat për 27,000 fermerë dhe brenda shtatorit do mbështeten edhe 9,000 fermerë të tjerë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.