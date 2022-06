Nafta 258 lekë/litër, Konfindustria: Të zhbëhet Bordi, çmimet e larta të karburanteve po prodhojnë pasoja shkatërruese

Konfindustria ka reaguar pas rritjes së çmimit të naftës në vend, duke i ka kërkuar qeverisë që të ndërhyjë me politika fiskale për të ulur çmimet e karburanateve, pasi theksojnë se po prodhojnë pasoja shkatërruese për prodhimin vendas.

Sipas Konfindustrisë, duhet të ulet ngarkesa fiskale e karburanteve në nivele si vendet e rajonit, teksa kanë kërkuar edhe zhbërjen e Bordit të Transparencës dhe të krijohet krijimi i Entit Rregullator të Karburanteve si institucion profesional i përhershëm.

“Konfindustria kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të qeverisë për ndryshimin të politikave fiskale me qëllim uljen e çmimit të karburanteve në tregun shqiptar. Çmimet e larta të karburanteve po prodhojnë pasoja shkatërruese për prodhimin vendor, industritë, bizneset dhe qytetarët shqiptarë.

Çmimi i karburanteve në tregun shqiptar në javën e parë të qershorit 2022 shkoi në rekordin historik të afër 2,3 euro/litër më i larti në rajon dhe nga më të lartët në Europë. Në Kroaci çmimi i naftës është 1,7 euro/litër. Çmime ndjeshëm më të ulta ka Maqedonia e Veriut, Kosova, Mali i Zi, etj.

Konfindustria kërkon si ndërhyrje të parë uljen e ngarkesës fiskale të karburanteve në nivele të njëjta me shtetet e rajonit. Përveç me pasoja të pallogaritshme të rënda në ekonominë kombëtare taksimi shumë i lartë i karburanteve është burimi më i madh i shmangies fiskale me qindra milion euro në dëm të buxhetit të shtetit. Sipas të dhënave krahasuese në Shqipëri deklarohet pothuaj 20% konsum karburanti më pak nga Kosova kur duhet të ishte krejt e kundërta.

Konfindustria vlerëson, se është domosdoshmëri cbërja e Bordit të Trasparencës dhe krijimi i Entit Rregullator të Karburanteve si institucion profesional i përhershëm, në varësi të Kuvendit të Shqipërisë sipas shëmbujt të ngjashëm të shteteve fqinje”, thotë Konfindustria./albeu.com