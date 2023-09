Nadal shpreh hapur synimin: Dua të bëhem president i Real Madridit

Tifozi i Real Madridit dhe legjenda e tenisit, Rafael Nadal, ka pranuar se do të donte të bëhej president i klubit një ditë.

Presidenti aktual Florentino Perez tani është 76 vjeç dhe ka pasur raporte të mëparshme se ai tani po kujdeset për një pasardhës, duke e parë përfundimin e punës së rinovimit në Santiago Bernabeu si projektin e tij të fundit të madh.

Nadal ka qenë një nga emrat e përmendur dhe siç mbulohet nga mediumi Relevo, ai pranoi se do të dëshironte të merrte rolin e Perez te Los Blancos.

“Unë jam mjaft realist me veten, i di kufizimet e mia dhe nuk jam i sigurt nëse do të jem i aftë. Koha do të tregojë”, përfundoi tenisti spanjoll.

Nadal pastaj mbylli gjithashtu idenë se ai kishte folur për këtë çështje me Perez. Ai ka të ngjarë të jetë njëri nga të paktët që plotëson kufizimet aktuale për t’u bërë president në Real Madrid.

Kandidatët duhet të jenë në gjendje të japin një garanci bankare për 15 për qind të buxhetit (ka shumë të ngjarë më shumë se 100 milionë euro), duhet të kenë qenë anëtarë në klub për 20 vjet ose më shumë dhe të kenë kombësi spanjolle.

Këto rregulla pengojnë shumicën e njerëzve të aplikojnë, dhe Nadal mund të jetë një nga të paktët që mund t’i plotësojë këto kërkesa.