“Na martë të keqen vodka ruse”, Artan Hoxha merr vendimin për luftën në Ukrainë

Gazetari Artan Hoxha ka bërë një reagim ironik në rrjetet sociale. “Iu bashkova bojkotit dhe sanksioneve ndaj pushtuesve rusë… Na marrshin te keqen vodkat ruse, Vodka famemadhe ukrainase NEMIROFF, eshte ku e ku me e mire”, shkruan Hoxha.

Postimi i Hoxhës:

Qe te jetojme me situaten, ju bashkova bojkotit dhe sanksioneve ndaj pushtuesve rusë…

I kisha ruajtur ne koleksionin e pijeve alkoolike disa shishe, si suvenir nga udhetimet ne ish-Republikat Sovjetike…

Na marrshin te keqen vodkat ruse, Vodka famemadhe ukrainase NEMIROFF, eshte ku e ku me e mire.

Apo konjaku me famë i ish-Bashkimit Sovjetik, brandy kombetar i Armenise, me emrin e malit te shenjte ARARAT, nuk ka te krahasuar me ato pijet ruse si alkool frenash…Prokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare, Karim Khan, ka thënë se gjykata e tij do të hetojë krimet e mundshme të luftës në Ukrainë.

Ku janë përdorur më parë?

Municionet termobarike mund të gjurmohen që nga Lufta e Dytë Botërore, kur ato u përdorën fillimisht nga ushtria gjermane. Ato nuk u zhvilluan gjerësisht deri në vitet 1960, kur SHBA i përdori në Vietnam.

SHBA-të i përdorën gjithashtu në vitin 2001 për të shkatërruar forcat e Al-Kaedës të fshehura në shpellat e maleve Tora Bora të Afganistanit.

Rusia i përdori ato në luftën e saj në Çeçeni në vitin 1999 dhe u dënua nga Human Rights Ëatch për këtë.

Armët termobarike të prodhuara ruse thuhet se janë përdorur në luftën civile siriane nga regjimi i Bashar al-Asad. /abcnews.al