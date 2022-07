Musk u tërhoq nga blerja e Twitter, Donald Trump: Rroftë “e vërteta”

Do të shpëtonte fjalën e lirë sipas të djathtës, do të godiste gjuhën e urrejtjes sipas të majtës, por në fund të fundit nuk do të bënte asnjërën: Vendimi i Elon Musk për të tërhequr ofertën e tij për të blerë Twitter ndan botën politike amerikane.

“Marrëveshja me Twitter ka vdekur, rroftë ‘E vërteta’,” shkroi ish-presidenti Donald Trump në platformën e tij të vetë-themeluar të mediave sociale, pasi u ndalua nga Twitter.

Musk kishte thënë në maj se do të lejonte që Trump të kthehej në Twitter nëse e blinte atë, pasi ai konsideronte lehtësimin e kufizimeve në rrjetin social në përgjithësi, duke bërë që disa nga e djathta amerikane të mirëprisnin qëllimin e tij.

Përkundrazi, perspektiva që ky biznesmen të merrte kontrollin e Twitter kishte shkaktuar shqetësim tek e majta, e cila tani shpreh kënaqësinë për vendimin e tij për t’i dhënë fund marrëveshjes për blerjen e mediumit për 44 miliardë dollarë./albeu.com