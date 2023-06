Mungesë e sistemeve të sigurisë dhe gabim njerëzor, del raporti pë aksidentin e trenave në Greqi: A mund të shmangej tragjedia

Konkluzioni i ekspertëve gjyqësorë për tragjedinë e përplasjes së trenit në Tempi të Greqisë ka përfunduar dhe i është dorëzuar sot hetuesit të Apelit të Larisës.

Sipas ERT, raporti prej 252 faqesh përfshin, ndër të tjera, material fotografik dhe opinione, si nga Kimia e Përgjithshme e Shtetit, ashtu edhe nga shërbimet e tjera që hetuan aksidentin.

Raportet thonë se hetimi e gjen drejtuesin e stacionit 59-vjeçar përgjegjës për mospërdorimin e funksionit të shënjimit të rrugës përpara se treni i pasagjerëve të urdhërohej të nisej. Gjithashtu theksohet se pas transmetimit të urdhrit të nisjes, ai nuk ka kontrolluar itinerarin e trenit për në Selanik, nëpërmjet indikacioneve të Panelit Vendor të Kontrollit, i cili konstatohet se ka një rreze veprimi afërsisht 1400 metra në linjën e ngjitjes dhe afërsisht 2000 metra në vijën zbritëse.

Gjithashtu, konstatohet se drejtuesi i trenit të pasagjerëve nuk ka njoftuar për ndryshimin e kursit të trenit, (nga linja e ngjitjes në vijën zbritëse).

Sipas informacioneve në konkluzion, theksohet se në momentin e aksidentit hekurudhor nuk kanë funksionuar sistemet e kontrollit për zënien e fushave të linjës dhe shënjimi me dritë që i kufizon ato. Me fjalë të tjera, telekomanda brenda stacioneve dhe fotosinjalizimi që do të parandalonte incidentin nuk funksionoi.

Gjithashtu, në përfundim thuhet se zjarri është shkaktuar në shkarkimet elektrike dhe në vajrat e motorëve të trenit, ndërsa përmasat e zjarrit sipas informacioneve i detyrohen materialeve të ndërtimit të vagonave, si veshje druri, sediljet prej pëlhure etj.

Në fakt, duket se të dy trenat po udhëtonin brenda kufijve të shpejtësisë. Për sa i përket sistemeve të sigurisë, linja hekurudhore në pikën e përplasjes duket se ka pasur radiofenë të instaluar ndoshta në zbatim të detyrimeve të saj sipas nr. 10005/2007 të kontratës, megjithatë, pa u marrë përfundimisht pjesa e caktuar dhe pa u vërtetuar funksionimi i tyre. Gjithashtu, sinjalizimi i dritës nuk funksiononte si në linjën ngjitëse ashtu edhe në atë zbritëse, ndërsa sistemet GSM R përdoren vetëm nga regjistrat e stacionit dhe jo nga trenat.

Në aksidentin e trenave në Tempi humbën jetën 57 persona, mes tyre 6 me origjinë shqiptare.