“Mund të ketë dhe gjakderdhje më 8 janar”, aktivisti i përgjigjet Evi Kokalarit: Berisha gati të vrasë për pushtet, SHBA të ndërhyjë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka thirrur protestë më 8 janar para selisë së Partisë Demokratike. Anëtarja e grupit të tij, Evi Kokalari ka paralajmëruar në rrjetet sociale se mund të ketë edhe gjakderdhje.

“Lulzim Basha ka instaluar dyer të blinduara dhe ka mbuluar të gjitha xhamat që të mos dallohen “ushtarët e armatosur” brenda. Dy konkluzione mund të nxjerrim me këto veprime 1- Lulit i ka hipur frika në palcë nga protesta paqësore e 8 Janarit; 2- Luli po tregon karakterin e tij diktatorial ku i ka thënë vetes do ta mbaj selinë peng me dhunë. Nëse në 8 Janar ka trazira apo një shqiptar plagoset, vejani fajet diktatorëve dhe në këtë rast, nuk ka kthim mbrapa. Këto janë momentet që si shtetase amerikane them, Allelujah për Nenin 2 të Kushtetutës Amerikane, që e mbron sovranin nga diktatorizmi qeveritar”, shkruan Kokalari.

Kjo deklaratë ka bërë që aktivisti shqiptaroamerikan, Geri Kokalari. Ky i fundit i ka dërguar një email, ku e cilëson si të turpshëm qëndrimin e saj.

“Angelakis, Bazuar në komentet që ishin bërë në përgjigje të adresimit tuaj më të fundit, të publikuar së fundmi në media, duket se po merrni komente të mira në Shqipëri – LMAO! (qesha me lot). Realisht, po të isha në vendin tuaj do të lexoja shkrimet në rrjetet sociale që tregojnë se je bërë shqiptari më i sharë dhe më i përqeshur në botë – pas Sali Berishës! Më duhet të them se nëse vihem përballë zgjedhjes së “qëllimit pas shpine me urrejtje nga disa të afërm”, siç i quan ti dhe fitimit të mungesës së respektit të shumicës së gjerë të shqiptarëve në mbarë botën, unë do të marr “urrejtjen” nga vetja ime. Më duhet të them se zgjedh urrejtjen e të afërmve të mi të largët pa pikë dyshimi”, thuhet në e-mailin e siguruar nga gazeta Sot.

Mesazhi për SHBA

Geri Kokalari përgjigjen për Evi Kokalrin e ka dërguar dhe te ambasada amerikane dhe te disa zyrtarë të DASH, ku kërkon nga amerikanët që të marrin masa për 8 janarin, pasi sipas tij do të ketë kryengritje. Ai e ka cilësuar të njëjtë me atë që bëri Trump më 6 janar në Kapitol Hill. “Duke lexuar mes rreshtave të deklaratave tuaja të fundit, më duket se jeni duke u përpjekur të realizoni më 8 janar në Tiranë atë që idhulli juaj, Donald Trump, tentoi më 6 janar në Uashington. Shpresoj që miqtë tanë disi të sfiduar diplomatikisht në Departamentin e Shtetit të marrin parasysh dhe nëse kërkohet, të ndërmarrin veprime nëse konstatohet se po përpiqeni në mënyrë aktive të nxisni kryengritje në Shqipëri”, tha ai. Në fund Kokalari ka shpërthyer në akuza ndaj Berishës, duke paralajmëruar se mund të ketë edhe vrasje. Sipas tij, Berisha është gati të vrasë për pushtet. “Duke folur për palaço, unë besoj se Berisha është një njeri i ndyrë, i lig, i cili do të bëjë gjithçka që duhet për të rimarrë pushtetin- edhe nëse njerëzit vdesin gjatë këtij procesi. Duke qene përgjegjës për vdekjen e mijëra shqiptarëve, dyshoj se Saliu do të rrijë pa gjumë për disa të tjerë. Dhe duke rrezikuar të përsëris veten, ju konsideroj një turpërim për mua dhe mbiemrin tim”, tha ai.