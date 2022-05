“M’u lut të mos e vrisja, por e qëllova 2 herë në kokë”, Henrik Hoxhaj rrëfen si e ekzekutuan Dorjan Shkozën: Dumani përgatiti gjithçka

Durrësit u trondit mbrëmjen e 2 marsit të vitit 2020, ku dy persona u ekzekutuan me armë në lagjen nr.14 Nishtulla. Viktima të ngjarjes mbetën Dorjan Shkoza dhe Anxhelo Avdia. Së fundmi autorët dhe organizatorët e kësaj vrasje, Henrik Hoxhaj dhe Nuredin Dumani kanë dëshmuar para hetuesve këtë ngjarje të rëndë. ABC ka siguruara dëshminë e Henrik Hoxhajt. Ai ka treguar me detaje se si do kryhej vrasja.

Në lojë për vrasjen e Dorjan Shkozës ishin 70 mijë euro, ndërsa ai vetë do të merrte 35 mijë. Sipas Henrik Hoxhajt vrasjen do e kryente për pak lek pasi bëhej fjalë për çështje personale. Përveç Henrik Hoxhajt, Nuredin Dumani për të kryer “punën” kishte pajtuar edhe Eljon Bitrin nga Elbasani, vëllai i Lulzim Bitrtit i cili u vra disa kohë më parë në Elbasan.

Eljo ka qenë në drejtimin e makinë me të cilën u krye vrasja. Në këtë vrasje janë përdorur tre armë dy pistoleta të thjeshta dhe një me mulli. Duke udhëtuar nëpër Nishtullë, ata kanë pikasur objektivi më të cilët janë shkëmbyer paralel.

“Unë i thashë të mos i jepte gaz por të kthehej. Kur u kthyem Eljo më tha se personi që do vrisnim qenka në trotuar pasi ai e njihte. Unë i thashë që mbaje makinën dhe sapo Eljo ndaloi unë kam qëlluar me dy pistoleta pa e hapur xhamin e makinës. Në këtë moment njëri nga dy personat ra në tokë ndërsa objektivi Dorjan Shkoza bërë disa hapa dhe më pas ra në tokë. Kam dalë nga makina dhe i plagosuri më tha se nuk jam unë. Unë e pyeta Eljon nëse është ky apo jo dhe ai m’u përgjigj që ai ishte, atëherë e kam qëlluar dy herë të tjera në kokë. Më pas hipa në makinë dhe jemi larguar. Unë mora makinën time për në Tiranë dhe kalova edhe një postbllok policie por u largova. Armët i kemi lënë në makinë dhe Eljo e ka djegur në Shkumbin,” mësohet të ketë thënë Henrik Hoxhaj.

14 të akuzuarit që janë në arrati

Ervis Martinaj

Florenc Çapja

Talo Çela

Eljo (Ervis) Bitri

Festim Qoli

Alban Bengasi

Elvin Merlika

Alket Xhixha

Marjus (Suel) Lulaj (Çela)

Agron (Kamber) Mehja

Aleks Çela alias (Tom Qorri)

Agim Gjini

Mikael Qosja (Kamami) (Stefo)

Abedin Mama (Dine Çami)

9 masa sigurimi janë ekzekutuar në disa IEVP

Nuredin Dumani, 35 vjeç

Henrik Hoxhaj, 40 vjeç

Altin Ndoci, 35 vjeç

Erion (Andrea) Alibej, 36 vjeç

Skerdi Tasi, 31 vjeç

Elvis Koçi (Çaushllari), 30 vjeç

Ilirian Feci, 47 vjeç

Enver Diva, 43 vjeç

Besjan Xhixha, 31 vjeç

9 masa sigurimi “Arrest në burg” në ngarkim të shtetasve, të cilët u arrestuan gjatë operacionit

Ardjan Uzuni, 56 vjeç

Leonard Palushi, 41 vjeç

Gentian Sharra, 48 vjeç

Fatos Gosa, 54 vjeç

Florenc Çekrezi, 35 vjeç

Petrit Qoli, 51 vjeç

Agron Qoli, 52 vjeç

Agron Qafa, 48 vjeç

Asllan Plaku, 30 vjeç