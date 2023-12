Ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime të herëpasherëshme kthjellimesh e vranësirash.

Në veri dhe në jug do të jenë prezente reshje lokale shiu me intensitet të ulët ndërsa vijon të mbetet relativisht intensive era me drejtim nga kuadrati i jugut 2-9m/s, në bregdet arrin 13-20m/s shoqëruar me valëzim në dete të forcës 2-4ballë.

Temperaturat do të pësojnë rritje të lehte në të dyja vlerat.