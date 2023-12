Moti për ditën e mërkurë, 6 dhjetor 2023

Ditën e mërkurë vendi ynë do të vijojë të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të paqëndrueshme.

Moti pararshikohet të jetë kryesisht i vranët e intervale të shkurtëra me diell.

Reshje shiu të herëpashershme në pjesën më të madhe të vendit me intensitet të ulët e lokalisht me intensitet deri mesatar.

Në relievet malore në lartësin mbi 700 metra në veri-verilindje dhe në lartësin mbi 900 metra në juglindje reshje në formën e dëborës me intensitet të ulët.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi deri në 10m/sek, shoqëruar me valëzimin ne dete të forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 2 deri 7°C

në zonat e ulëta 6 deri 14°C

në zonat bregdetare 10 deri 14°C