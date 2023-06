Moti i keq shkakton fatkeqësi në Pakistan, 27 të vdekur pas shembjeve të ndërtesave

27 persona, mes tyre 8 fëmijë, kanë vdekur pasi shirat e dendur dhe erërat e forta kanë goditur një pjesë të Pakistanit veriperëndimor, me shumicën e vdekjeve të shkaktuara nga shembja e ndërtesave, thanë sot autoritetet lokale.

“Të paktën 12 njerëz përfunduan nën rrënoja pasi çatitë dhe muret e shtëpive të tyre u shembën,” thanë për AFP Taimur Ali Khan, një zëdhënës i autoritetit provincial të menaxhimit të fatkeqësive (PDMA).

In this Video footage, fallen trees on cars due to intense thunderstorms, wind storms, and heavy #rains today from #Lalamusa to #Lahore. The severe weather conditions have caused significant damage and disruption in the region.

Heavy rains and powerful storms have wreaked havoc… pic.twitter.com/7UGbzz6db9

— Pakistan Economic Net (@NetPakistan) June 11, 2023