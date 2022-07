Motër e vëlla, njihen në mbarë ekranin shqiptar, a e gjeni dot për cilët bëhet fjalë?

Dikur dy fëmijë të vegjël sot janë rritur dhe kanë marrëdhënie më të afërt me njëri-tjetrin.

Bëhet fjalë pikërisht për Beatrix Ramosaj dhe vëllain e saj Alban Ramosaj.

Ka qenë vetë Trixa e cila ka publikuar disa foto të ëmbla nga fëmijëria e saj ku nuk ka ndarë në asnjë moment edhe vëllain e saj Albanin.

Në njërën prej fotove, shfaqet Beatrix e vogël ndërsa në tjetrën shfaqet këngëtarja me Albanin, vëllain e saj.

Të dy këngëtarët i kemi parë në cdo vend pranë njëri-tjetrit duke i ofruar mbështetje dhe duke kaluar pjesën më të mirë të kohës bashkë ku dhe shpesh i kemi parë të bashkëpunojnë në projektet e tyre muzikore.

Nga ana tjetër, Albani ka bërë me dije se do të vijë me disa këngë, ku nuk përjashtohen as bashkëpunimet.

Beatrix Ramosaj është një personazh shumë i përfolur që pas daljes nga “Big Brother VIP Albania”. Ajo ka treguar se është bullizuar shumë nga shoqëria shqiptare pas daljes nga reality-show.

Këngëtarja tashmë është fokusuar te karriera e saj, ku menjëherë pas daljes nga reality-show, ajo publikoi këngën “Faj”./albeu.com