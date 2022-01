Mot i qëndrushëm në vendin tonë, ja si do të luhaten temperaturat

Për ditën e nesërme vendi ynë do të vijojë te jetë nën ndikimin e kushteve relativisht të qëndrueshme atmosferike.

Moti parashikohet fillimisht i kthjellët në të gjithë territorin dhe gradualisht prej orëve të mesditës shtim vranësirash mesatare.

Duke nisur nga orët e pasdites dhe kryesisht ato të mbrëmjes shtim vranësirash mesatare deri të dendura.

Në momentin e shtimit të vranësirave në zoënën e veriperëndimit dhe jugperëndimit reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët deri dhe mesatar në formën e shtrëngatave.

Vlen për tu theksuar se temperaturat si në vlerat minimale ashtu dhe ato të mesditës parashikohen me rritje por në orët e mëngjesit në rrugë do të jenë të pranishme ngricat e forta. Era do të fryjë me drejtim verilindje – juglindje 1-6 m/sek, në bregdet deri në 10-12m/sek.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore -8 deri 6°C në zona e ulëta -5 deri 10°C në zona bregdetare -1 deri 12°C