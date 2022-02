Mot i qëndrueshëm, rikthehet dielli të Premten

Dita e premte pritet të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme.

Deri në orët e mëngjesit moti do të jetë me vranësira, më pas orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit.

Era nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1-6m/sek, e cila hera-herës në bregdet fiton shpejtësi deri në 10m/sek. Deti i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore -5 deri 8°C

në zona e ulëta -1 deri 16°C

në zona bregdetare 1deri 15° C

