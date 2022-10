“Mos u merrni me fasada që s’kemi bukë”, Rama: Gratë krihen në floktore 2 herë në javë

Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur investimet në fasadat e qyteteve. Nga Gjirokastra, ai u shpreh se po të mos ishte kaq e parëndësishme fasada, gratë nuk do të kriheshin dy herë në javë në floktore, e se burrat do të dilnin me gjethe para e do të vijonin normalisht bisedën.

‘Ndihesh i lumtur që në vendin tënd njerëzit po shkojnë ndryshe dhe po bëjnë ndryshe. Vende të bukura dhe të varfra kam parë. Por një vend të pistë dhe të pasur nuk kam parë. Mos u merrni me fasada “se skemi bukë”, është dritëshkurtësi. Ato fasadat sjellin më shumë bukë, janë hallkat e zinxhirit që çon deri tek buka e atyre që punësohen. Shumë e thjeshtë, si do vinin nga Greqia në Gjirokastër për të bërë turizëm, duke parë plehrat e gropat. Duke parë rijetëzimin e kthimin e një dinjiteti. Po të ishte fasada kaq e parëndësishme s’kishte pse kriheshin gratë në floktore 2 herë në javë, dilnin të shpupuritura, as nuk lyheshin e as nuk kriheshin, as visheshin. Edhe burrat jo e jo, mbanin gjethen këtu përpara, dilnin e vazhdonin muhabetet, thoshim nuk po blejmë rrobat po blejmë bukë, me gjithë gjethe. Si qenka kjo, kaq të prapambetur janë, të zhytur në patakun e injorancës janë, e kaq të poshtër. Është edhe ligësi e madhe që ushqehet nga ligësia, verbëria, inati dhe urrejtja. Deri në pikën që edhe luftën bërthamore mund ta ëndërrojnë vetëm për të mos parë mirë këtu. por shyqyr do shkojnë edhe më mirë.’- tha Rama.