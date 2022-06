“Mos poshtëroni Putinin”! Ukraina reagon ashpër ndaj komenteve të presidentit Macron për Rusinë (FOTO LAJM)

Ministri i Jashtëm ukrainas, Dmytro Kuleba, reagoi ashpër ndaj presidentit francez Emmanuel Macron, pasi ai u kërkoi fuqive botërore të mos “poshtërojnë” presidentin rus Vladimir Putin lidhur me Ukrainën, në mënyrë që të ketë shanse për një zgjidhje diplomatike të konfliktit.

“Thirrjet për të shmangur poshtërimin e Rusisë poshtërojnë vetëm Francën dhe çdo vend tjetër që do të bënte një thirrje të ngjashme. Sepse është Rusia ajo që poshtëron veten,” shkruante zoti Kuleba të shtunën në Twitter.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022