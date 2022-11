“Mos më çoni në Greqi se do më vrasin”, Hoxha: Ekstradimi i Dyrmishit drejt Athinës shkelje e rëndë e Kushtetutës

Gazetari investigativ Artan hoxha, ka folur sërish për skandalin e ekstradimit të Spartak Dyrmishit drejt Greqisë.

I ftuar në Abc Live të gazetares Sibora Bitri, Hoxha tha se policia shqiptare ka shkelur çdo ligj dhe nen të Kushtetutës së vendit sa i përket ekstradimit,.

Sipas tij policia gënjen kur thotë se ka arrestuar Dyrmishin, pasi ishte vetë ky i fundit që ëhstë dorëzuar tek autoritete me mirëbesimin se duk do ta çonin drejt Greqisë, pasi kishte frikë se e vrisnin.

“Unë në fakt jo më kot e përmenda si rast. Më tepër se sa kush është personazhi gjë që është në dorë të drejtësisë. Çfarë akuzash janë ngritur ndaj Dyrmishit është tjetër gjë. Ajo që për mua është alarmante, gjej rastin t’i bëj thirrje Avokatit të Popullit, një shtetas shqiptar është depërtuar në shkelje të plotë të Kushtetutës së Shqipërisë. Është një rast flagrant. Ne kemi depërtuar shtetas të huaj, por ne nuk kemi lejuar dhe nuk nxjerrë shtetas shqiptarë në këtë farë feje. Avokati i Popullit nuk duhet të qëndrojë jashtë kësaj historie, AMP, prokuroria nuk duhet të qëndrojë jashtë kësaj historie. Spartak Dyrmishi kërkohej nga policia greke sepse akuzohej për përdhunim, ai është larguar nga Athina me taksi dhe ka hyrë në territorin e Shqipërisë, ka hyrë rregullisht. Është bërë zhurmë e madhe në Greqi, për dy raste përdhunimi bëri që autoritet greke t’i kërkonin autoritete shqiptare, ndalimin e këtij personi, deri këtu është normale. Autoritet greke e dinin që Dyrmishi ka hyrë në Shqipëri, pasi nuk ka qenë në kërkim ndërkombëtar nga autoritet greke”, tha Hoxha.

Gjithashtu gazetari Artan Hoxha rrëfeu se çdo veprim ndaj Dyrmishit është bërë në mënyrë të jashtëligjshme, pasi pavarësisht se ndaj tij Greqia kishte lëshuar urdhër-arresti ndërkombëtar në Shqipëri nuk erdhi asnjë kërkesë zyrtare.

Hoxha theksoi gjithashtu se Dyrmishi është rrahur për tre ditë në burgun e Athinës

“Autoritetet greke ju kërkojnë ndalimin e Dyrmishit, por jo në rrugë ligjore, ata nuk kanë sjellë asnjë dosje për Spartak Dyrmishin. Policia shqiptare shkon në banesën e nënës së Dyrmishit, por nuk e gjejnë. Dyrmishi vihet në dijeni të kësaj gjeje, ka folur me vëllain e vet dhe ka kërkuar si të flasë me policinë shqiptare. Në lagjen e tyre jetonte shefi i Policisë së Vlorës, ai e ka takuar në spitalin në Vlorë. Dyrmishi nuk është arrestuar siç thotë policia. Ai i ka thënë që nuk mund të ekstradohesh pa ardhur dosja, në mirëbesim ai ka hipur në makinën e policisë. Të njëjtën gjë i ka konfirmuar edhe Drejtori i Policisë së Vlorës. Dyrmishi ka thënë mos më çonin Greqi se do më vrasin, pasi po më akuzojnë për grabitje. Çfarë ndodhi? Ne e çuam Dyrmishin, ai e kaloi kufirin në mesnatën e 30 tetorit, për 3 ditë e kanë rrahur dhe e kanë torturuar”, tha Hoxha.