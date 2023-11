“Mos lini pas dore situatat e rrezikshme!” Horoskopi ditor, 20 nëntor 2023

DASHI

Dita do të jetë e ndarë në dy pjesë: do të nisë mbarë, por gjithçka mund të “përkeqësohet”… E enjtja dhe e premtja do të jenë të nënshtruara. Prandaj, përpiquni të kurseni pak energji për ditët e këqija që mund të vijnë.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 20 nëntor 2023), përpiquni të vlerësoni mirë situatat përpara se të veproni, ose përpara se të bëni lëvizjen tuaj. Përkushtohuni me më shumë pasion dashurisë dhe partnerit tuaj gjatë orëve në vijim. Sepse e meriton.

BINJAKËT

Do të jetë shumë sfiduese për ju, por jo negative. Ajo që do ju shqetësojë do jetë puna por edhe situata sentimentale, e cila duket se ka arritur në një pikë ngërçi. Mos u shqetësoni: gjatë fundjavës së ardhshme situata do të duket më e qartë dhe do të buzëqeshni sërish.

GAFORRJA

Në orët e ardhshme përpiquni të planifikoni të ardhmen. Mos i lini pas dore situatat e rrezikshme: në fakt mund të keni probleme si në dashuri ashtu edhe në punë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 20 nëntor 2023), ju pret një ditë e mrekullueshme si në punë ashtu edhe në dashuri. Kushtojini vëmendje vetëm situatave të rrezikshme që mund të lindin pak a shumë në mes të javës.

VIRGJËRESHA

Një lajm i shkëlqyer si për punën ashtu edhe për dashurinë. Dita më e mirë sigurisht që do të jetë e mërkura, por në çdo rast çdo ditë e javës së ardhshme do të jetë e shkëlqyer. Për tu shijuar në maksimum.

PESHORJA

Fati do të jetë vërtet në anën tuaj gjatë ditëve të ardhshme të kësaj jave. Kushtojini vëmendje vetëm ditës së hënë dhe të enjtes ku mund të keni disa probleme në dashuri. Kafshoni gjuhën nëse është e nevojshme…

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 20 nëntor 2023), një javë pozitive po fillon. Gjërat do të shkojnë mirë sidomos gjatë fundjavës së ardhshme dhe veçanërisht të dielën. Më në fund buzëqeshja kthehet.

SHIGJETARI

Ju pret një ditë e qetë dhe e qetë. Por paqja nuk do të zgjasë shumë: e shtuna dhe e diela do të jenë në fakt dy ditë paksa negative si në punë ashtu edhe në dashuri. Një këshillë: shmangni nismat e panevojshme. Pse i bëni nervoz ata që ju rrethojnë?

BRICJAPI

Po filloni një javë fantastike: ju presin shtatë ditë të jashtëzakonshme që i keni pritur prej kohësh. Për më tepër, Hëna dhe Venusi së shpejti do të hyjnë në shenjën tuaj dhe do t’ju bëjnë të fluturoni në dashuri. Shijoni momentin!

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 20 nëntor 2023), dita do të jetë pozitive. Por mos u ndalni shumë, qëndroni vigjilent… Megjithatë së shpejti Hëna do të hyjë në shenjë, e cila do t’ju bëjë të përjetoni edhe një fundjavë të shkëlqyer. Marrëdhëniet në çift janë të mira.

PESHQIT

Në këtë ditë do të përjetoni faza pozitive dhe negative. Ditët në vijim do jenë më të mira nga pikëpamja e fatit ndërsa gjatë fundjavës mund të keni probleme. Rrini të qetë. Nuk ka kuptim të humbisni kokën dhe të shkaktoni probleme …