Mos kërkoni më pak! Një mashkull me të cilin po dilni duhet të bëj patjetër këto 5 gjëra

Një ekspert i marrëdhënieve së fundmi u bë viral në TikTok pasi u shpjegoi grave se çfarë duhet të bëjë një mashkull kur vendosin të takohen. Ai u tha publikisht që të mos kënaqeshin me më pak se kaq.

Jacob Lucas e quan veten një ‘trajnerë takimesh’ dhe thotë se ai ‘ka ndihmuar tashmë miliona njerëz të arrijnë marrëdhëniet e dashurisë që kanë dashur gjithmonë’.

“Këto janë pesë gjërat që duhet të bëjë një i dashuri për ju, të cilat janë “minimumi”, nis Lukas në videon e cila është parë më shumë se 3.4 milionë herë.

1. T’i përgjigjet telefonit

Burri me të cilin po dilni duhet të jetë t’ju përgjigjet.

“Ju nuk duhet t’i kërkoni një të rrituri që t’ju kthejë telefonatat ose mesazhet. Ai duhet ta bëjë këtë vetë, sa më shpejt që të ketë mundësi”, tha ai.

2. Të të nxjerr për të dalë

Partneri juaj duhet t’ju marrë në një takim të paktën një herë në javë, përveç nëse jeni në një lidhje në distancë.

“Disa do të thonë se është shumë e zakonshme, por unë ju them se me të vërtetë nuk është”, shtoi ai.

3. T’ju mbështesë

“Një i dashuri duhet të jetë fansi juaj më besnik. Nëse jo, diçka nuk shkon, më besoni”, shpjegoi Lukas.

4. Të ndajë orarin e tij me ju

“Dhe ti me të, sepse vetëm kështu mund të planifikoni jetën tuaj me njëri-tjetrin”, thotë ai.

5. T’ju tregojë dashuri

“Duhet të të bëjë gjithmonë të ndihesh e dëshirueshme”, përfundoi ai.