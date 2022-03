“Mos i besoni propagandës”, redaktorja ndërpret edicionin e lajmeve në Rusi me një pankartë kundër luftës

Mbrëmjen e djeshme një incident është regjistruar në një program lajmesh në Rusi te Channel 1, që është e kontrollua nga shteti. Redaktorja e lajmeve në këtë televizion, është futur në studio me një pankartë me thirrje kundër luftës në Ukrainë duke ndërprerë kështu edicionin e lajmeve.

Zëri i saj mund të dëgjohej gjatë transmetimit duke thënë “Jo luftës! Ndaloni luftën!”. Ndërsa në pankartë shkruhej “jo luftë, ndaloni luftën, mos i besoni propagandës, këtu po të gënjejnë”.

Pas këtij veprimi, redaktorja u arrestua.

Lajmet televizive ruse kontrollohen fort nga Kremlini dhe pasqyrojnë vetëm versionin rus të ngjarjeve në Ukrainë./albeu.com

“Stop the war. Don’t believe the propaganda”

📹 Watch: Protestor interrupts Russian TV news broadcast. The woman has since been jailed

