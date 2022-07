“Mos hajde të më kërkosh”, BMT reagon pasi u dhunua nga Stresi: As milionat nuk do ta mbyllin çështjen (VIDEO)

Pak ditë më parë, Stresi dhunoi BMT pas shumë ofendimeve dhe kërcënimeve për jetë. Së fundmi, ka ardhur dhe reagimi i këtij të fundit, i cili përmes një live në rrjete sociale, paralajmëron se nuk do ta lërë me kaq dhe se ka regjistruar gjithçka.

“Ata kanë bërë një gabim, ta marrë vesh e gjithë Shqipëria, kanë bërë një gabim sepse unë kam të gjitha lëvizjet që kur kam dalë nga Rinasi. Kur më kanë pritur, makina me xhama të zinj duke filluar nga Opeli dhe krejt fytyrat e 12 vetave.

Mos hajde me më kërkuar, as milionat e Edi Ramës nuk kanë me e mbyllur këtë çështje.”, tha ai.