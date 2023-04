Mos flini pa i zgjidhur problemet me partnerin nëse jeni grindur, ka disa arsye të forta

Nervat nuk janë të mira dhe nuk i bëjnë mirë askujt, as atij që i ka dhe as atij që i pranon.

Në përgjithësi, kur jemi nervozë dhe të zemëruar, gjithçka është më dramatike dhe më e vështirë. Ne e bëjmë marrëdhënien tonë të mjerueshme, por në fund të fundit ne gjithashtu e nënvlerësojmë veten.

Këshilla dhe nxitja “kërkoni e gjeni” që është shoqëruar me zënkat e fëmijërisë sonë, gjen zbatim perfekt në fushën e marrëdhënieve. Por, dëmi më i madh i një marrëdhënieje është të biesh në gjumë pa e zgjidhur ndërkohë që je grindur. Me fjalë të tjera, shkoni të flini pa e zgjidhur problemin. Edhe nëse tani keni shtretër të ndarë, edhe atëherë çifti nuk duhet të flejë duke u grindur. Të paktën kështu thonë shkencëtarët.

Por ka arsye themelore pse nuk duhet të shkojmë në shtrat të zemëruar. Arsyet që lidhen drejtpërdrejt, jo vetëm me shëndetin tonë psikologjik, por edhe me atë fizik. Shkencëtarët argumentojnë se po i bëni vetes dhe marrëdhënies tuaj një dëm të madh nëse flini me zemërim. Pse;

Nëse shkoni në shtrat me nerva, atëherë mund të prisni gjumë të dobët dhe joadekuat, sipas një studimi në Journal of Research in Personality‎, pasi zemërimi “është një emocion që nëntë herë në dhjetë rrit ritmin e zemrës dhe e bën gjumë të shëndoshë pothuajse të pamundur”, siç shpjegon psikologu Michael Breus, PhD.

Gjumi i dobët nga ana e tij do të shumëfishojë tensionet dhe grindjet në marrëdhënie, zbulon një studim i mëparshëm i publikuar në Social Psychological and Personality Science, me pushim të pamjaftueshëm që ushqen mendime negative dhe mospërputhje, pa shpresë për të kapërcyer mosmarrëveshjet. /albeu.com