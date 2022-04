Mos e torturoni veten! Të jesh i suksesshëm nuk do të thotë të zgjohesh shumë herët

Kemi dëgjuar shpesh për oraret e çmendura të njerëzve të suksesshëm.Elon Musk thuhet se fle më shumë poshtë tavolinës. Richard Branson ju sugjeron të zgjoheni në orën 5 të mëgjesit.

Tim Cook, ka një sugjerim akoma dhe më të çmendur, të zgjohesh në 3:45 a.m. Këta titanë të industrisë zgjohen kaq herët për të bërë aktivitete që nxisin produktivitetin si fiskulturë, leximi i gazetës dhe meditimi.Por, jo Jeff Bezos.Ai këmbëngul në një gjumë të plotë gjatë natës dhe një mëngjes të qetë e me nge. Njeriu më i pasur në botë, nuk i pëlqen ritualet heroike të produktivitetit dhe zgjedh që mëngjesin ta kalojë pranë fëmijëve duke ngrënë mëngjes.

Ai nuk zgjohet plotësisht deri nga ora 10 am.Kjo qasje ka një apel të menjëhershëm, por ka arsye përtej kënaqësisë së thjeshtë, se më shumë njerëz duhet të mendojnë të rifillojnë mëngjesin e tyre që t’i ngjajnë Bezos më shumë se Branson.Ndërsa hartoni një ritual në mëngjes që ju përshtatet dhe ju merr një hapësirë të mirë për atë që ju pret përpara, përpjekja për të shtrydhur çdo moment të produktivitetit gjatë ditës ka pasoja.

Nxitimi nga detyra në detyrë është gjithashtu një mënyrë për të humbur pamjen nga një pamje më e madhe.Nuk ka asnjë vlerë nxitimi me 100 mph nëse jeni duke shkuar në drejtimin e gabuar. Bezos e kupton qartë këtë pasi ai e kujton veten rregullisht se duhet të bëjë tre vendime me cilësi të lartë çdo ditë. Cilësia, me fjalë të tjera, në përgjithësi lidhet me sasinë, kur bëhet fjalë për arritje të mëdha.Kur vjen puna te njohuritë, truri ynë ka rreth katër orë në ditë për të bërë një punë të mirë.

Që do të thotë se ti mund të zgjohesh në 5 të mëngjesit dhe të fillosh të heqësh qafe detyrat e tua më të vështira nëse kjo përshtatet me ritmin tënd personal, por shancet janë që truri juaj do të ndihet i lodhur deri në momëntin kur kolegët të kenë arritur në zyrë.Konkluzioni nuk është që të gjithë duhet të ngrihen në një kohë të caktuar. Koha më e mirë për të vendosur alarmin tuaj është koha që funksionon për trupin tuaj dhe ritmet e punës. Mësimi që marrim, është se përpjekja për të kapur produktivitetin në ekstreme është në të vërtetë shpesh joproduktive./BM