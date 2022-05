Mos e përdorni më, fjala që mund të keqinterpretohet në punë

Fjala “OK” tenton të zëvendësojë plotësisht të mirën në jetën e përditshme, të cilën e përdorim kur jemi dakord me diçka që dikush tjetër thotë ose dëshiron të bëjë.

Por kur e shkruajmë në një e-mail ose në një bisedë, atëherë ndoshta kjo fjalë mund të keqkuptohet, veçanërisht kur u drejtohemi kolegëve, të rinj apo të mëdhenj, në punë.

Gjuhëtarja Gretchen McCulloch foli për HuffPost.com për këtë çështje, duke vënë në dukje se çdo gjë e shkurtër mund të keqinterpretohet si diçka më e mprehtë. “OK” ose edhe “OK” është në këtë kategori. Nëse e shoqërojmë me diçka tjetër, si p.sh. “Ok, fine” ose Ok dhe një emoji, atëherë automatikisht mund të ketë një ndryshim në kuptim dhe të mos keqinterpretohet. Përkundrazi, mund të vlerësohet përpjekja për të thënë diçka më shumë, pasi duket më e sjellshme.

Edhe një pikëçuditëse mund të bëjë diferencën. Pse “Ok!” mund të tregojë entuziazëm dhe t’i japë jetë fjalës së shkruar, sepse ndoshta i përgjigjet një buzëqeshjeje me të cilën do ta shoqëronim në fjalën e folur.

McCulloch sigurisht shprehet se një “Ok” ose “Okay” e thjeshtë nuk do të thotë se tjetri është i zemëruar dhe nuk duhet të stresohemi menjëherë. “Në rastet kur nuk ju thuhet të shkoni në c…, dhe nuk ju thuhet se jeni një person i tmerrshëm dhe pyetja është se çfarë do të thotë saktësisht një pikë, atëherë ne mund të zgjedhim me kujdes fjalët tona dhe të pyesim nëse ka një problem real ose “Ne u japim atyre me bujari sjelljen e pafajshme,” tha McCulloch./albeu.com